بالفيديو.. صلاح يعود ويسجل هدفا بعد غياب استمر لـ 8 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

عاد الدولي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ليسجل بعد غياب استمر 8 مباريات مع فريقه، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه أمام ساوثهامتون,

وجاء هدف صلاح في شباك ساوثهامتون، مع حلول الدقيقة 80، معلنا عن الهدف الثاني لفريقه ليفربول، بعدما كانت تشير النتيجة للتعادل 1-1.

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وكان صلاح يغيب عن التهديف استمر لـ 6 مباريات بالدوري الممتاز، و8 مباريات في جميع المسابقات.

وبهذا الوصل وصل صلاح إلي الهدف رقم 18، ليواصل زحفه للعودة لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، والذي يحتل صدارته سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.