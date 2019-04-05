محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهحي: تأهل فريق الأهلي للكرة الطائرة لدور الـ 8 ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، بعد التغلب على فريق الشرطة البوتسواني بنتيجة 3 أشواط نظيفة. وتمكن فريق الأهلي من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-8، قبل أن يواصل تفوقه وينهى الشوط الثاني بنتيجة 25-13. Advertisements وجاء الشوط الثالث الحاسم ويحسمه الفريق السكندري لصالحه بنتيجة 25-7. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط لـ 9 في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الشرطة البوتسواني عند 5 نقاط بالمركز الثالث. ويعد الأهلي هو الفريق الخامس الذي يتمكن من حسم مقعده في دور الـ 8 بعد كل من السويحلي، وأساريه الليبي، وسموحة، اتحاد مصراطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرة طائرة.. الأهلي يتأهل لدور الـ 8 ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.