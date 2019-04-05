كرة طائرة.. سموحة يتأهل لدور الـ 8 ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: تأهل فريق سموحة للكرة الطائرة لدور الـ 8 ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، بعد التغلب على فريق جامعة أوغندا بنتيجة 3 أشواط نظيفة. وتمكن فريق سموحة من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-14، قبل أن يواصل تفوقه وينهى الشوط الثاني بنتيجة 25-13. وجاء الشوط الثالث الحاسم ويحسمه الفريق السكندري لصالحه بنتيجة 25-21. وبهذا الفوز رفع سموحه رصيده من النقاط لـ 9 وفي انتظار مواجهة أمام فريق اتحاد مصراطة لحسم صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفريقان التأهل لدور الـ 8 ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

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