تعرف على القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يحّل نادي ليفربول ضيفًا في التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 33 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.
وسيتم إذاعة المباراة ـ التي سيتعيد فريق ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا ـ على فضائية بي إن سبورتس 2 HD.
ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 79 نقطة جمعهم من 32 مباراة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 80 نقطة جمعهم من 32 مباراة أيضًا.
وشهد التشكيل الذي أعلنه الألماني يورجن كلوب، تواجد المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح أساسيًا.
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