بالفيديو.. الصدارة للريدز.. صلاح يكسر صيامه ويسجل في ثلاثية ليفربول أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للتسجيل في فوز الريدز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح عاد للتسجيل بعد 8 مباريات حيث لم يسجل أي هدف في آخر ست مباريات بالدوري كما غاب عن التسجيل في مباراتي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح رصيد صلاح من الأهداف 18 هدفًا ليصبح منفردًا في وصافة هدافي بريميرليج ويكون على بعد هدف وحيد من المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

ليفربول بعد فوزه عاد لصدارة الدوري الإنجليزي ليكون رصيد الريدز 82 نقطة، في المقابل تراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 80 نقطة، بينما ظل ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فينالدوم - فابينيو - كيتا - صلاح - ماني - فيرمينو.

متابعة المباراة

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الدقيقة التاسعة من بداية المباراة أحرز لونج هدف مبكر لصالح ساوثهامبتون بعد عرضية من بيرتراند استلمها لونج وسط ارتباك دفاعي من جانب ليفربول لتصبح النتيجة (1-0).

الدقيقة السادسة عشر شهدت أولى فرص ليفربول الحقيقية عن طريق كرة عرضية من صلاح تصل لماني الذي يسدد رأسية رائعة لكن حارس ساوثهامبتون يبعدها ترتد لنابي كيتا أمام المرمى ليسدد لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 37 أحرز نابي كيتا هدف التعادل لليفربول بعد عرضية رائعة من أرنولد يحولها كيتا إلى هدف برأسية رائعة لتصبح النتيجة (1-1).

وفي الدقيقة 59 أجرى كلوب تبديلين بخروج فينالدوم وأرنولد ليشارك ميلنر وهندرسون بدلا منهما.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أحرز محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول بعد كرة سريعة مرتدة من ساوثهامبتون يسجلها مو على يسار الحارس ليسجل الهدف الثاني للريدز.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق أحرز هندرسون الهدف الثالث لصالح ليفربول بعد عرضية رائعة من روبرتو فيرمينو يحولها هندرسون المتواجد أمام المرمى لهدف ثالث.