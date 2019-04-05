بطولة الامارات: شباب الاهلي يصعد للوصافة ويزيد معاناة دبا الفجيرة

صعد شباب الاهلي الى المركز الثاني لأول مرة وزاد من معاناة ضيفه دبا الفجيرة الاخير بفوزه عليه 3-1 الجمعة في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني ماورو دياز (35) ووليد عباس (50) واحمد خليل (56) اهداف شباب الاهلي، والاردني يوسف الرواشدة (43) هدف دبا الفجيرة.

ورفع شباب الاهلي رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز الثاني لاول مرة هذا الموسم بفارق المواجهتين المباشرتين مع العين الذي تراجع للمركز الثالث.

وأحيا أصحاب الارض حظوظهم في المنافسة على اللقب بعدما قلصوا الفارق مع الشارقة المتصدر الى 9 نقاط، قبل سبع مراحل من ختام البطولة.

وقال الارجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الاهلي “حصدنا ثلاث نقاط مهمة وصعدنا للمركز الثاني واستمرينا في سلسلة النتائج الايجابية التي ابقت حظوظنا قائمة في المنافسة على اللقب”.

واعتبر الارجنتيني الذي يتطلع الى احراز الثلاثية بعدما قاد فريقه الى نيل كأس الاتحاد والتأهل الى نهائي كأس الرابطة ان “الاداء رغم الفوز لم يكن جيدا، وقد صعبنا الأمور على انفسنا عندما سمحنا لدبا بتقليص الفارق (1-2)”.

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من جهته، بقي دبا الفجيرة الذي لعب بعشرة لاعبين في اخر سبع دقائق بعد طرد لاعبه احمد ابراهيم، في المركز الاخير برصيد 8 نقاط وتأزم موقفه اكثر في البقاء بمصاف اندية الدرجة الاولى.

وتابع بني ياس سلسلة نتائجه الجيدة بعد فوزه على مضيفه الامارات بثلاثة اهداف سجلها الكولومبي مايكل اورتيغا (17) والاسباني بيدرو كوندي (34 من ركلة جزاء) ويوسف جابر (64)، مقابل هدفين للتونسي صابر خليفة (43) والبرازيلي ماركوس انطونيو (45).

ولعب الامارات بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد مدافعه عبدالله موسى.

وتقدم بني ياس للمركز الخامس برصيد 33 نقطة، وبقي الامارات في المركز قبل الاخير وله 12 نقطة.

وبقي الفجيرة الثاني عشر برصيد 14 نقطة ضمن دائرة المهددين بالهبوط بعد تعادله مع ضيفه الاتحاد كلباء 3-3، في مباراة شهدت تسجيل لاعبين من الفريق الزائر هدفين في شباك فريقهما عبر يعقوب البلوشي (4) وحمد الحمادي (66) وتكفل البرازيلي فرناندو غابريال بالثالث (59).

وسجل اهداف الاتحاد كلباء العاشر برصيد 21 نقطة المجري بالاش دشودشاك (10) والكولومبي طومي رييس (20) والبرازيلي مايك راموس (72).