بيليه يطمئن عشاقه ويؤكد جاهزيته للعب مرة ثانية!

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الموجود في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس أن صحته “أفضل بكثير”، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة.

وكانت مصادر متطابقة أفادت في وقت سابق الأربعاء بأن النجم المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، أدخل المستشفى كإجراء احترازي، حيث يعالج من التهاب في المسالك البولية، قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.

وأورد “الملك” البالغ 78 عاما اليوم الجمعة: “المضادات الحيوية تعطي مفعولها… أشعر أنني أفضل بكثير”، شاكرا الجماهير على مساندتها وتعاطفها.

كما أضاف بيليه ممازحا متابعيه: “أعتقد أنني مستعد للعب مرة ثانية”.