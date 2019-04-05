أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الموجود في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس أن صحته “أفضل بكثير”، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة.
وكانت مصادر متطابقة أفادت في وقت سابق الأربعاء بأن النجم المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، أدخل المستشفى كإجراء احترازي، حيث يعالج من التهاب في المسالك البولية، قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.
وأورد “الملك” البالغ 78 عاما اليوم الجمعة: “المضادات الحيوية تعطي مفعولها… أشعر أنني أفضل بكثير”، شاكرا الجماهير على مساندتها وتعاطفها.
كما أضاف بيليه ممازحا متابعيه: “أعتقد أنني مستعد للعب مرة ثانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيليه يطمئن عشاقه ويؤكد جاهزيته للعب مرة ثانية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.