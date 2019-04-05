قبل القمة المرتقبة .. تعرف على تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة أي سي ميلان في الساعه السادسة مساء غدا السبت على ملعب اليانز أريان ضمن منافسات الاسبوع الـ 31 من الدوري الايطالي.

ونرصد لكم في السطورة التالية تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي ..

والتقى الفريقان من قبل في 97 مبارة حقق يوفينتوس الانتصار في 39 بينما

حقق الميلان الانتصار في 27 لقاء وحسم التعادل نتيجة 16 مبارة.

ويذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كنت في السوبر الإيطالي وحقق يوفنتوس الانتصار بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.