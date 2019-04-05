يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة أي سي ميلان في الساعه السادسة مساء غدا السبت على ملعب اليانز أريان ضمن منافسات الاسبوع الـ 31 من الدوري الايطالي.
ونرصد لكم في السطورة التالية تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي ..
والتقى الفريقان من قبل في 97 مبارة حقق يوفينتوس الانتصار في 39 بينما
ويذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كنت في السوبر الإيطالي وحقق يوفنتوس الانتصار بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل القمة المرتقبة .. تعرف على تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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