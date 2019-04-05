فيديو .. ليفربول يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون والمقامة على ملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " البريمييرليج ". لكرة القدم " البريمييرليج ". سجل شين لونغ هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 9 ثم تعادل ليفربول بهدف لـ نابي كيتا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الاول. وكثف فريق ليفربول محاولاته من أجل إدراك هدف التقدم في أكثر من فرصة ولكن لم ينجح في الوصول إلى شباك اصحاب الأرض للمرة الثانية. شاهد ملخص وأهداف الشوط الاول ..

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