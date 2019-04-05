فهد المولد يواصل التألق مع اتحاد جدة السعودي

واصل النجم السعودي فهد المولد تالقه مع فريق الاتحاد خلال الموسم الحالي بعدما رفع رصيد من الأهدافعقب تسجيله في شباك الباطن اليوم إلى 10 أهداف وقدم 3
ويعاني فريق اتحاد جدة من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي حيث يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
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