فهد المولد يواصل التألق مع اتحاد جدة السعودي

واصل النجم السعودي فهد المولد تالقه مع فريق الاتحاد خلال الموسم الحالي بعدما رفع رصيد من الأهداف عقب تسجيله في شباك الباطن اليوم إلى 10 أهداف وقدم 3 عقب تسجيله في شباك الباطن اليوم إلى 10 أهداف وقدم 3أسيست خلال الموسم الحالي. ويعاني فريق اتحاد جدة من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي حيث يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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