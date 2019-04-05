هاني العقبي يترك مصيره لإدارة دمنهور ويشكر جماهير البحيرة

قال هاني العقبي المدير الفني لنادي دمنهور أنه ترك أمر بقاؤه أو رحيله في يد مجلس الإدارة بقيادة الدكتور إيهاب عبدالله ، بعد إعلان رئيس النادي رفضه الإستقالة التي تقدم بها.
وأضاف العقبي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج ملعب البلد معالدكتور إيهاب الكومي علي فضائية صدي البلد ، أنه لم يقصر مع الفريق وأن اللاعبين بذلوا قصاري جهدهم للصعود للممتاز ولكن قلة الموارد المالية حالت دون المحافظة علي قمة المجموعة بجانب
يُذكَر أن العقبي قد تقدم بإستقالته عقب خسارة دمنهور أمام مستضيفه بلدية المحلة في الجولة الرابعة والعشرون من منافسات القسم الثاني بمجموعة بحري وفقدان الأمل في المنافسة.
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