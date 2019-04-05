بالأرقام.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وأتليتكو مدريد

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد في التاسعة إلا الربع مساء غد السبت على ملعب كام نو ضمن منافسات الاسبوع الـ 31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. وتسلط بوابة الوفد الضوء على تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .. خاض الفريقان 167مباراة حقق برشلونة الانتصار في 75 وفاز أتلتيكو مدريد في 50 مبارة وحسم التعادل نتيجة 42 مباراة. سجل برشلونة 394 هدفًا في شباك الأتلتي بينما سجل الروخب بلانكوس 241 في شباك العملاق الكتالوني. وعلى الصعيد الأوروبي التقي الفريقيان في دوري الأبطال عام 2014 و2016 وحقق الأتلي الانتصار في 3مباريات وبرشلونه الانتصار في لقاء واحد.

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