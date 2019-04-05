طلائع الجيش بقوته الضاربة أمام الإنتاج الحربي

يدخل فريق طلائع الجيش في مواجهة الإنتاج الحربي عصر غد في الجولة 28 للدوري الممتاز وهو مكتمل الصفوف حيث لايوجد في قائمة الإصابات أو الإيقاف أى لاعب. الصفوف حيث لايوجد في قائمة الإصابات أو الإيقاف أى لاعب. كان الطلائع قد فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة 27 للدوري. ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 31 نقطة.

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