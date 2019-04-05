الإنتاج الحربي جاهز لموقعة طلائع الجيش في الدوري

أنهى فريق الإنتاج الحربي استعداداته للقاء طلائع الجيش في الثالثة عصر غد بستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن الجولة 28 للدوري الممتاز. الشرطة بالعباسية ضمن الجولة 28 للدوري الممتاز. وكان الانتاج الحربي قد خسر اخر مبارياته في الدوري أمام فريق إنبي بهدف نظيف. ويحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

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