وزارة الرياضة تنظم لقاء حواريا مع الشباب حول الدستور

ضمن سلسة من اللقاءات الحوارية والحملات التوعوية للشباب والقيادات الشبابية بمحافظات مصر نظمت الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة مساء اليوم بمركز التعليم المدني بالقاهرة لقاء حواري مفتوح بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تم خلاله مناقشة التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها من الشعب المصري الشهر الجاري ودور الشباب بها.

وخلال اللقاء أكد أشرف رشاد أن الدستور هو القانون الأسمى أو الأعلى في الدولة وشرح النائب تاريخ الدستور وما مر به بداية من 1882 حتى الآن و الفرق بين الدستور والقانون واللواح وكيفة تعديل كل منهم . وأضاف موضحاً خلال شرحه التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها ما هي المراحل والاجراءات القانونية

التي يمر بها تعديل الدستور وقال أن التعديلات الدستورية هي حق للشعب المصري والشعب له كلمته العليا في الاقرار والموافقة عليها .

وفي نهاية اللقاء حث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب على ضرورة المشاركة الإيجابية الفاعلة في الاستفتاء المقرر على الدستور وأن يكون هؤلاء الشباب وسيله إعلامية لباقي المجتمع في نشر أهمية التعديلات الدستورية مؤكداً أن التعديلات الدستورية هي خطوة مهمة نحو استكمال مسيرة التطوير والاستقرار الامني والسياسي للبلاد .