الارشيف / اخبار الرياضه

سموحة تفوز بالمركز الأول و6 مدليات في بطولة الباراتايكوندو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح نجوم التحدي بنادي سموحة في أول مشاركة ببطولة الباراتايكوندو (بومزا) في حقق إنجازاً كبيراً بالفوز بالمركز الأولي ترتيب عام علاوة على ست ميداليات منها 5 ذهبيات وفضية واحدة رغم مشاركة الفريق بعدد 6 لاعبين فقط.

وضمت كتيبة الإنجاز النجوم محمد صلاح مركز أول داون وعبد الرحمن حسام مركز ثاني داون وعمر محمد مركز أول فكرى ومروه موافي مركز أول داون وسماح هشام مركز أول فكرى وآلاء

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
اسماعيل مركز اول داون.

وذلك تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة دكتورة فاطمه فوزي عبد الرحمن مدير فنى ودكتور محمد توفيق مشرف فنى والكباتن دكتورة هبه نديم والكابتن زينب خالد والكابتن محمود محمد مدربين والكباتن ملك نبيل ودينا ياسر مدربين المساعدين والكابتن محمود مرسى إداري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة تفوز بالمركز الأول و6 مدليات في بطولة الباراتايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا