سموحة تفوز بالمركز الأول و6 مدليات في بطولة الباراتايكوندو

نجح نجوم التحدي بنادي سموحة في أول مشاركة ببطولة الباراتايكوندو (بومزا) في حقق إنجازاً كبيراً بالفوز بالمركز الأولي ترتيب عام علاوة على ست ميداليات منها 5 ذهبيات وفضية واحدة رغم مشاركة الفريق بعدد 6 لاعبين فقط.
وضمت كتيبة الإنجاز النجوم محمد صلاح مركز أول داون وعبد الرحمن حسام مركز ثاني داون وعمر محمد مركز أول فكرى ومروه موافي مركز أول داون وسماح هشام مركز أول فكرى وآلاء
وذلك تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة دكتورة فاطمه فوزي عبد الرحمن مدير فنى ودكتور محمد توفيق مشرف فنى والكباتن دكتورة هبه نديم والكابتن زينب خالد والكابتن محمود محمد مدربين والكباتن ملك نبيل ودينا ياسر مدربين المساعدين والكابتن محمود مرسى إداري.
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