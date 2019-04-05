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أليجري يعلن قائمة يوفنتوس أمام أي سي ميلان

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أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفينتوس على قائمة اليوفي لمواجهة أي سي ميلان غدا السبت على ملعب اليانز أرينا ضمن منافسات الأسبوع  الـ 31 من بطولة الدوري

الايطالي.

وجاءت قائمة فريق السيدة العجوز كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني ، بنسوليو ، دي فافيرو

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في خط الدفاع: دي تشيلو ، كليني

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، اليكس ساندرو ، بونوتشي ، كانسيلو روجاني سبينا تازولا

خط الوسط: بيننتاش ، سامي خضيرة ، ماتويدي ، إيمري تشان ، بينتاكور ، نيكولوسي ، كافيليا

خط الهجوم: ديبالا ، ماندوجيتش ، مويس ، كاين ، بيرناديسكي

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