رياضة | شبان قنا يستضيف أبوكساه في جولة الحسم بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يستضيف أبوكساه في جولة الحسم بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين، المدير الفني للفريق، في الثالثة والربع من عصر السبت، نظيره فريق نادي ابو كساه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، بالمجموعة الأولى، لدوري الترقي للقسم الثاني.

وتحمل هذه الجولة عنوان" جولة الحسم" بالنسبة للفريق القنائي، لاسيما وأن فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، يحتل صدارة المجموعة، برصيد7 نقاط، وتحقيق نتيجة إيجابية، يحسم تأهله مباشرة لدوري القسم الثاني، قبل نهاية التصفيات بجولة.

وعلي الجانب الاخر، تأتي مباراة نادي بترول أسيوط، صاحب الوصافة برصيد7نقاط، والذي يستضيف فريق نادي كيما اسوان، صاحب المركز الأخير، برصيد 3نقاط،في أجواء متشابهة مع لقاء شبان قنا، وأبو كساه، حيث أن تحقيق فريق بترول أسيوط، لنتيجة إيجابية أيضا، يحسم تأهله للقسم الثاني.

ترتيب المجموعة :

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1- شبان قنا 7 نقاط

2- بترول أسيوط 7 نقاط

3- أبو كساه 3 نقاط

4- كيما أسوان 3 نقاط