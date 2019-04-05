رياضة | تصريح ناري من زيدان يُقرب صفقة مهمة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من زيدان يُقرب صفقة مهمة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن ايدين هازارد لاعب مميز ويصنع الفارق دائمًا مع تشيلسي في المواسم الماضية.

ويلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي إيبار، يوم السبت 6 أبريل في الساعة 4:15 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيبار : "في نهاية الموسم الحالي أو في بداية الموسم التالي سنتحدث عن هازارد وعن الآخرين أيضاً".

ويريد ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان للثأر من هزيمة الدور الأول ضد إيبار، حيث انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الملكي بنتيجة 3-0.