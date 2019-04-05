رياضة | بالأرقام.. صراع البقاء في مجموعة بحري بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. صراع البقاء في مجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد اقتراب حسم طنطا لبطاقة الصعود للدوري الممتاز بعد إنتهاء الجولة ال24 إزداد الصراع بالنسبة للبقاء بدوري الدرجة الثانية عن المجموعة الثالثة بين فاركو والحمام وكفر الشيخ بعد هبوط تلا وسيدي سالم رسميا وصعوبة الموقف بالنسبة للجزيرة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة ويحتاج معجزة للبقاء وهي أن يفوز المباراتين القادمتين أمام الرجاء وفاركو ليصل للنقطة 29 مع خسارة الحمام صاحب نفس الرصيد من النقاط والذي يتفوق عليه الجزيرة بالمواجهات المباشرة .

فاركو صاحب المركز العاشر الأوفر حظاٌ في الصراع حيث يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة ويحتاج فقط ل3 نقاط من المباراتين القادمتين أمام أبو قير للأسمدة والجزيرة ليصل للنقطة 33 والتي تضمن له البقاء رسميا في حالة فوز كفر الشيخ صاحب المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة في المباراتين يصل رصيدة للنقطة 32 وبالتالي يهبط رسميا بفارق نقطة عن فاركو.

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ويحتاج نادي الحمام 4 نقاط من المباراتين القادمتين أمام غزل المحلة وسيدي سالم ليصل للنقطة 33 والتي يصعب كفر الشيخ أيضا الوصول إليهم أيضا في حالة فوزه بالمبارتين.

أما كفر الشيخ فيحتاج الفوز في المباراتين أمام دمنهور والمنصورة ليصل للنقطة 32 وهزيمة الحمام في مباراة من المباراتين وفي هذة الحالة يصل الحمام للنقطة 32 متساويا مع كفر الشيخ وهنا يتم النظر للمواجهات المباشرة والتي يتساوي فيها الفريقين بعد فوز كل فريق علي الأخر بنفس النتيجة بهدف نظيف ليتم اللجوء لفارق الأهداف المتفوق فيه كفر الشيخ حتي الأن بفارق هدف حيث أحرز 27 هدف ومني مرماة 29 هدف (-2) أمام الحمام فأحرز 28 هدف ومني مرماه 31 هدف (-3)

فمن يحسم الصراع في البقاء عن المجموعة الثانية هذا ما سيتضح لنا في الجولتين القادمتين.