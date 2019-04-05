رياضة | الأهلي يهزم الشرطة البوتسواني في البطولة الأفريقية لكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم الشرطة البوتسواني في البطولة الأفريقية لكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الشرطة البوتسواني، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة الأفريقية لكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :-

- 25/7

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- 25/8

- 25/13

وتقام البطولة الأفريقية على صالة النادي الأهلي بفرع الجزيرة من يوم 30 مارس وحتى 11 أبريل المقبل.

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق البطولة في الموسم الماضي، ويسعى لحصد اللقب الأفريقي للموسم الثاني على التوالي.