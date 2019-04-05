رياضة | مواجه حاسمة لبترول أسيوط مع كيما أسوان بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجه حاسمة لبترول أسيوط مع كيما أسوان بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة والربع من عصر السبت مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني ،ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة مباريات قوية حيث يلتقي فريق نادي بترول أسيوط صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط علي ملعبه أمام فريق نادي كيما أسوان الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط.

وتعد مواجهة غاية في الأهمية للفريقان، خاصة لفريق البترول الذي يسعى إلى تحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل رسميا للقسم الثاني، فيما يسعى فريق نادي كيما أسوان الي تحقيق الفوز لضمان المنافسة على الصعود

وفي مواجهة أخري يلتقي فريق نادي شبان قنا متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط مع فريق نادي ابوكساه صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويسعى نادي شبان قنا الي تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل إلى القسم الثاني

كما يسعى فريق ابوكساه إلى العوده للفيوم بالثلاث نقاط نقاط للمنافسة على الصعود.

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ترتيب المجموعة الأولى

1- شبان قنا 7 نقاط

2- بترول أسيوط 7 نقاط

3- أبو كساه 3 نقاط

4- كيما أسوان 3 نقاط