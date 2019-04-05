رياضة | عاجل.. عبد الله السعيد يقترب من قيادة الفراعنة في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عبد الله السعيد يقترب من قيادة الفراعنة في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، ضم عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز سبورت خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

أجيري منذ أن تولى المهمة الفنية، في أغسطس الماضي، لم يضم السعيد في أي مناسبة في ظل اعتماده على العناصر الشابة.

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ويأتي تفكير الجهاز الفني في ضم السعيد، من أجل الاستعانة بخبراته في البطولات القارية، بجانب العناصر المتواجدة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.