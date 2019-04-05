رياضة | قبل مواجهة الأهلي .. حكاية 10 مباريات جمعت صن داونز مع الأندية المصرية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الأهلي .. حكاية 10 مباريات جمعت صن داونز مع الأندية المصرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره الأهلي المصري، السبت 6 إبريل، في مواجهة نارية ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما صعد فريق صن داونز لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولي برصيد 10 نقاط أيضًا.

و تقابل صن داونز مع الأندية المصرية في 10 مباريات واجه خلالها أندية (الأهلي - الزمالك - حرس الحدود) حقق الفوز في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين ، سجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي تاريخ مواجهات صن داونز مع الأندية المصرية:-

الأهلي:

تقابل صن داونز الجنوب أفريقي مرتين مع الأهلي بالبطولات الإفريقية، المواجهة الأولي كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 ، وتعادل الفريقين في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما ، بينما فاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة لـ"خالد بيبو" وتوج بطل مصر باللقب الأفريقي.

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أما المواجهة الثانية كانت في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2007 ، وإنتهي لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2/2 ، وفاز الأهلي في مباراة الإياب بهدفين دون رد.

حرس الحدود:

تقابل صن داونز مع حرس الحدود في دور الـ16 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2008 ، وفاز بطل جنوب أفريقيا في لقاء الذهاب بهدف نظيف ، فيما فاز الفريق العسكري في لقاء الإياب بهدفين دون رد وتأهل إلي دور المجموعات بالبطولة بمجموع نتيجة المباراتين.

الزمالك

صن داونز تقابل مع الزمالك مرتين طوال تاريخ مشاركات الفريقين الإفريقية المواجهة الأولي كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2016، وخسر الفارس الأبيض في المباراتين بنتيجة (2/1) ، (1/0).

أما المواجهة الثانية كانت في نهائي النسخة نفسها من البطولة الإفريقية، وفاز صن داونز بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب، بينما فاز الزمالك بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليتوج بطل جنوب إفريقيا باللقب الإفريقي.