رياضة | الأهلي يتخطي الشباب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخطي الشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتصر أهلي جدة على الشباب بنتيجة 4-0 وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت ثنائية الأهلي في شباك الشباب خلال الشوط الأول عن طريق الثنائي المتألق محمد آل فتيل ودجانيني تفاريس بالدقيقتين "33 و38".

وعاد تفاريس ليحرز هدف ثالث عند الدقيقة "53" ليعزز النتيجة لصالح الراقي ويهدي فريقه ثلاثة نقاط غالية، فيما جاء الرابع بقدم سلمان المؤشر بالدقيقة "63".

وبهذه النتيجة؛ يصل الراقي للنقطة 46 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما الشباب بالمركز الثالث برصيد 47 نقطة.