رياضة | بيلجريني يكشف عن غيابات وست هام قبل مواجهة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلجريني يكشف عن غيابات وست هام قبل مواجهة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مانويل بيليجريني، مدرب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي،

عن غيابات فريقه ضد تشيلسي، مشيرًا لأن الإصابات المستمرة لكارول، سانشيز، يارمولينكو، ويلشير وريد، وأن هؤلاء الخمسة غير متاحين.

وقال بيليجريني خلال مؤتمر صحفي: "فيليبي أندرسون & سمير نصري لم يشاركوا معنا في المباراة الأخيرة، لكنهم تدربوا مع الفريق هذا الأسبوع".

وأضاف: "لم يكن أحد سعيدًا بعد الخسارة من إيفرتون. نحاول أن ننهي الموسم في أعلى مركز ممكن في الجدول ويجب أن ننظر إلى مباراتنا ضد تشيلسي ونفكر بشكل إيجابي".

واختتم عن مواجهة تشيلسي قائلاً: "الشيء المهم هو أن الفريق يحاول لعب مباراة جيده وسنتوجه إلى ستامفورد بريدج ونتطلع إلى الفوز في المباراة".