رياضة | الاتحاد يسحق الباطن في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يسحق الباطن في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي الاتحاد على الباطن بنتيجة 4-1 وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأحرز فهد المولد هدف الاتحاد الأول من ضربة جزاء وذلك خلال الدقيقة "23"، وجاء الثاني بقدم روماريهيو بالدقيقة "59".

وعزز المغربي الدولي النتيجة لصالح النمور بهدف ثالث بالدقيقة "61" ليضيف العميد ثلاثة نقاط غالية لرصيده على أمل الإفلات من الهبوط هذا الموسم، فيما أحرز الباطن هدف أول بقدم باراس بالدقيقة "84"، فيما أحرز سيكو سانوجو هدف رابع في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة؛ يصل النمور للنقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق بطولة الدوي السعودي للمحترفين بينما الباطن يظل بالمركز الـ14 برصيد 22 نقطة.