رياضة | إكرامى عبد العزيز يعلن رحيله عن مياه البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامى عبد العزيز يعلن رحيله عن مياه البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إكرامى عبدالعزيز المدير الفنى لفريق مياه البحيرة رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الذي يشارك بدورة الترقي للقسم الثاني. ولم يعلن المدير الفنى لفريق مياه البحيرة عن سبب رحيله حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . جدير بالذكر أن مياه البحيرة ممثل محافظة البحيرة ينافس حاليا بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى ويحتل المركز الأخير برصيد نقطتين عقب نهاية الدور الأول .

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