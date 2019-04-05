رياضة | ساري يكشف عن حجم إصابة لوفتس تشيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يكشف عن حجم إصابة لوفتس تشيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي إلى أنه بحاجة إلى التأكد من حالة ظهر لاعبه روبن لوفتس تشيك كل يوم، موضحًا أنه خلال هذا الصباح كان لديه جلسة تعافي فقط لأنه يحتاج إلى وقت للتعافي بعد المباراة.

وقال ساري خلال تصريحات صحفية: "المشكلة في هذه اللحظة هي أنه على الأرجح غير قادر على اللعب لمدة 90 دقيقة".

وأضاف: "توتنهام امتلكوا ملعب جديد وارسنال من قبل، هل على تشيلسي أن ينتقل لملعب جديد؟ أنا لا أعرف، ربما نعم لكني أحب كثيراً ستامفورد بريدج، الجو جيد جدًا، الناس قريبون جدًا من الملعب وأنا أحب ذلك كثيرًا".

وواصل: "هل سيبدأ هودسون مجددًا؟ لا أعلم، عليً أن اقرر من سيبدأ امام ويست هام ومن سيلعب أمام سلافيا".