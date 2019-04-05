رياضة | ماركا تكشف أسماء الراحلين عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكشف أسماء الراحلين عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب الخسارة من فالنسيا في الدوري إن الحديث عن تنظيف غرفة الملابس يبدو غير محترم لكن من الضروري أن يواجه حقيقة هذا الأمر.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جماهير ريال مدريد ترى أن الكثير من اللاعبين يجب التخلص منهم بعد الآداء السلبي الذي قدموه في الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن محاولة إرضاء الجميع هي اختصار للفشل في إشارة إلى أن زيدان مضطر للاستغناء عن خدمات مجموعة من الركائز الأساسية للفريق الذي توج معه زيدان في السنوات الثلاث الماضية بعدة ألقاب أبرزها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات.

وأشارت ماركا إلى أن زيدان يدرك جيدا أنه سيضطر في يونيو المقبل إلى تقديم قائمة ضحاياه وبناء عليها سيسير الميركاتو الصيفي للنادي الملكي.

Advertisements

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك العديد من الأسماء التي ما زالت تقدم آداء باهتا ويستبعد خروجها من قائمة ضحايا زيدان مثل جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو وتوني كروس وكاسيميرو وماركو أسينسيو.

وأكدت ماركا أن إدارة الملكي لن تتمكن من الاستغناء عن كل هؤلاء اللاعبين لأن تعويضهم يحتاج إلى إنفاق من 700 إلى 800 مليون يورو في الميركاتو المقبل.

ونوهت ماركا على ضرورة تعاقد ريال مدريد مع لاعبين جدد في خط الوسط ومهاجم هداف من الطراز العالمي.

وقال الصحيفة الإسبانية أن الشيء الوحيد المتبقي لريال مدريد للمنافسة عليه هذا الموسم هو تأمين مركز في الدوري الإسباني يؤهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.