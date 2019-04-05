رياضة | ساري يكشف عن ترتيبات الموسم الجديد.. ويحسم مصير هيجواين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يكشف عن ترتيبات الموسم الجديد.. ويحسم مصير هيجواين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، إن كان يجد صعوبة في الإعداد للموسم الجديد.

وقال ساري خلال مؤتمر صحفي: "لا، لأنني حقًا واثق جدًا من لاعبو الفريق، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين يتسمون بالتحسن، إذا تمكنوا من التحسن فسنكون على الأرجح فريقًا أفضل في المستقبل لذلك أنا لست قلقا بشأن السوق. أنا واثق من اللاعبين".

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وأضاف: "ما مدى تأثير هيجوايين بالفريق؟ تعلم جيدًا أنه ليس من السهل في الأشهر الأولى اللعب في الدوري الإنجليزي، لقد كانت مشكلة بالنسبة لسواريز في الموسم الأول في ليفربول وسجل سجل ثلاثة أهداف فقط، في الموسم الثاني سجل 24 هدفا".