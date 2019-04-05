رياضة | ساري يكشف عن ترتيبات الموسم الجديد.. ويحسم مصير هيجواين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يكشف عن ترتيبات الموسم الجديد.. ويحسم مصير هيجواين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، إن كان يجد صعوبة في الإعداد للموسم الجديد.
وقال ساري خلال مؤتمر صحفي: "لا، لأنني حقًا واثق جدًا من لاعبو الفريق، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين يتسمون بالتحسن، إذا تمكنوا من التحسن فسنكون على الأرجح فريقًا أفضل في المستقبل لذلك أنا لست قلقا بشأن السوق. أنا واثق من اللاعبين".
وأضاف: "ما مدى تأثير هيجوايين بالفريق؟ تعلم جيدًا أنه ليس من السهل في الأشهر الأولى اللعب في الدوري الإنجليزي، لقد كانت مشكلة بالنسبة لسواريز في الموسم الأول في ليفربول وسجل سجل ثلاثة أهداف فقط، في الموسم الثاني سجل 24 هدفا".
وواصل: "هل تريده أن يستمر إذا؟ بالطبع نعم لكن الأمر يعتمد على النادي وعلى يوفينتوس".
وتابع: "هل تجد صعوبة في تغيير التشكيلة؟ بالطبع، لكن عليّ التفكير في أننا في هذه اللحظة من الموسم بحاجة إلى التغيير، لعبنا 51 مباراة وبعد ذلك ، في الجزء الأخير من الموسم أريد مشاركة 20 لاعبًا بشكل كامل ضمن تشكيلتنا؟".