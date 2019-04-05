رياضة | ساري يثير الشكوك حول هيجواين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يثير الشكوك حول هيجواين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجيلزي أن لاعبه الأرجنتيني جوانزالو هيجواين، يحتاج إلى وقت لتحسين حالته البدنية والوقت ليكون مناسبًا للبريميرليج.
وقال ساري خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هيجواين قادر على القيام بذلك ثم في الوقت نفسه نحن محظوظون لامتلاكنا جيرو".
وأضاف: "مشاكل العنصرية وتصريحات داني روز وماحدث في الاسابيع الماضي، كيف تتعامل مع كالوم هودسون في هذة القضية؟ هودسون يملك شخصية قوية جدًا وعظيمة، ولد قوي للغاية، لا أدري لقد فوجئت بأن هذا قد حدث في كالياري، الأجواء في الاستاد عادة في كالياري جيدة لذلك كنت مندهشًا جدًا".
وواصل: "تعليقات بونوتشي؟ لقد ارتكب ليوناردو بونوتشي خطأً لكنني متأكد من أنه ربما أراد أن يقول شيئًا مختلفًا. أنا متأكد من أن ليوناردو ليس عنصريًا، نعم ارتكب خطأ، بالطبع".
وتابع: "الأجواء في ستامفورد بريدج كانت جيدة الأربعاء الماضي؟ سعيدًا جدًا بالأجواء في ستامفورد بريدج في المباراة الأخيرة لأن جماهيرنا ساعدوا اللاعبين لمدة 90 دقيقة، كنت سعيدًا جدًا معهم".
واستطرد: "هل عليك أن تفوز بكل المباريات التي على ملعبك؟ لا أعلم، لكن عادة ما نذهب إلى أرض الملعب بنفس الهدف سواء على ملعبنا أو بعيداً. بالطبع لسنا قادرين على الفوز في كل مباراة، لكننا نحاول الفوز".