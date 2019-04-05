رياضة | ساري يثير الشكوك حول هيجواين

وواصل: "تعليقات بونوتشي؟ لقد ارتكب ليوناردو بونوتشي خطأً لكنني متأكد من أنه ربما أراد أن يقول شيئًا مختلفًا. أنا متأكد من أن ليوناردو ليس عنصريًا، نعم ارتكب خطأ، بالطبع".

وتابع: "الأجواء في ستامفورد بريدج كانت جيدة الأربعاء الماضي؟ سعيدًا جدًا بالأجواء في ستامفورد بريدج في المباراة الأخيرة لأن جماهيرنا ساعدوا اللاعبين لمدة 90 دقيقة، كنت سعيدًا جدًا معهم".

واستطرد: "هل عليك أن تفوز بكل المباريات التي على ملعبك؟ لا أعلم، لكن عادة ما نذهب إلى أرض الملعب بنفس الهدف سواء على ملعبنا أو بعيداً. بالطبع لسنا قادرين على الفوز في كل مباراة، لكننا نحاول الفوز".