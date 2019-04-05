انت الان تتابع تفاصيل خبر مرتضى منصور يتشاجر مع سيدتين ويهاجم نظام السيسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 09:49 مساءً - أثار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرته مع سيدتين وإساءته للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وعقب مباراة نجح فيها فريق الزمالك لكرة اليد بالفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي للعام الثاني على التوالي بنتيجة 38-35، عمت مواقع التواصل الاجتماعي السخرية والهجوم على منصور.

وتداول مغردون وناشطون مقاطع فيديو يظهر فيها منصور وهو يتشاجر مع سيدتين، في حين أظهر مقطع آخر إساءة رئيس نادي الزمالك للنظام المصري.

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وانتشر على مواقع التواصل فيديو لرئيس نادي الزمالك وهو يتشاجر مع عضوتين بمقر النادي النهري على نهر النيل بالتشابك بالأيدي وتبادل الألفاظ النابية.

كما نشر مرتضى منصور نفسه مقطع فيديو مصوراً من أمام مقر النادي، يهدد فيه إحدى الصحف المحلية بأن يترك لأبنائه فيديو يفضح الجميع، مؤكداً أنه لا يخاف القتل أو تلفيق القضايا من الجهة السيادية.