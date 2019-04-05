الان تتابع رئيس الهلال يلوح بمخاطبة فيفا لكسب شكاوى في الدوري #الهلال_احد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
لوح الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، الجمعة، بأنه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن استئنافات ناديه، على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة، وعبدالله العويشير لاعب أحد، والتي رفضها اتحاد القدم السعودي، واعتبرها قانونية.
وقال رئيس الهلال عقب نهاية مواجهة أحد: “خاطبنا فيفا بشكل رسمي، ولن نترك حقوقنا.. لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تسمح بتسجيل اللاعبين خارج فترتي التسجيل المعروفة للجميع”.
وأضاف: “ما يحدث في الدوري السعودي، لم يسبق أن شاهدته في حياتي”.
وأكد الرئيس الهلالي، غياب النزاهة في المنافسة، بسبب استخفاف اتحاد القدم بالرياضة وبعقول الناس.
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