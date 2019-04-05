الان تتابع “صلاح” يخسر في تحدي ليفربول.. وعقاب جماعي له والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاقب لاعبو ليفربول محمد صلاح بعد الخسارة في تحدي العارضة خلال مران الفريق استعدادًا لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.
ودخل كل من أوكساليد شامبرلين، ديان لوفرين، وجيني فينالدوم في تحدي العارض مع محمد صلاح لكن الخسارة في النهاية كانت للاعب المنتخب المصري.
واستطاع اللاعبون الثلاثة أن يسددوا الكرة في العارضة قبل محمد صلاح، وهو ما تسبب في خسارته وتنفيذ العقوبة بأداء تدريبات الضغط 20 مرة.
ويبحث ليفربول يوم الجمعة المقبل عن الفوز على ساوثهامبتون في الدوري من أجل استعادة صدارة الدوري التي فقدها لصالح مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على كارديف سيتي مساء الأربعاء.
بالنسبة لمحمد صلاح فيواصل مشوار البحث عن علاقته مع شباك المنافسين بعد فترة طويلة من الصيام التهديفي.
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