شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة صن داونز.. جنوب أفريقيا «نقطة سوداء» في رحلة الأهلي الأفريقية في أخر 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي، عصر غداً السبت، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018-2019.

الأهلي يمتلك الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري الأبطال بـ 8 تتويجات، بينما يمتلك صن داونز لقب وحيد بالمسابقة في نسخة 2016.

ويتفوق الأهلي في تاريخ مواجهاته أمام صن داونز، حيث تُوج على حسابه بلقب دوري الأبطال 2001 بتعادل إيجابي في جنوب أفريقيا وانتصار بالقاهرة بثلاثية، كما مر بطل مصر عبر بوابة صن دوانز إلى مرحلة المجموعات نسخة 2007.

ويخشى الأهلي تكرار سيناريو الكونفيدرالية نسخة 2015عقب وداع للمسابقة من الدور نصف النهائي على يد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بالخسارة ذهاباً إياباً.

أورلاندو المنتمي لجنوب أفريقيا هو النادي الوحيد من أفريقيا السمراء الذي تمكن من اجتياز عقبة الأهلي وإزاحته من مسابقة قارية خلال دور يُلعب بنظام الذهاب والعودة على مدار أخر 10 مشاركات قارية للنادي الأحمر، حيث جاءت باقي اخفاقات المارد الأحمر في السنوات العشرة الأخيرة على المستوى القاري أمام أندية الشمال الأفريقي.

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في نسخة 2010 لدوري الأبطال، أقصى الترجي التونسي فريق النادي الأهلي من الدور نصف النهائي، باحتساب قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين بعد التساوي في نتيجة المباراتين.

في نسخة 2011 لم يتعرض الأهلي للإقصاء من دوري الأبطال من خلال دور يُلعب بنظام الذهاب والعودة، ولكنه ودع المسابقة من مرحلة المجموعات.

وفي نسختي 2012 و2013 لدوري الأبطال تمكن الأهلي من التتويج بلقب دوري الأبطال دون أن يستطيع أي فريق التفوق عليه في الأدوار المقامة بنظام الذهاب والاياب.

في نسخة 2014 لدوري الأبطال يقصي أهلي بني غازي الليبي نظيره الأهلي المصري من ثمن نهائي دوري الأبطال، ليكمل بكل مصر مشواره بالكونفيدرالية ويحرز اللقب.

وفي نسخة 2015 لدوري الأبطال ينجح فريق المغرب التطواني من إزاحة الأهلي من دور الـ 16 ليتحول الفريق الأحمر لمنافسات الكونفيدرالية وتتوقف مسيرته مع نصف النهائي على يد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الإطاحة ببطل مصر بالخسارة بهدف في جنوب أفريقيا وبنتيجة (4-3) في ملعب السويس.

نسخة 2016 لدوري الأبطال تشهد وداع الأهلي من مرحلة المجموعات، حيث تفوق قبلها في مواجهتيه بدوري الـ 32 والـ 16.

وفي نسختي 2017 و2018 من دور الأبطال الأفريقي يخسر الأهلي اللقب من الدور النهائي في المرتين، الأولى على يد الوداد المغربي والثانية على يد الترجي التونسي.