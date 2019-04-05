شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بحثًا عن صدارة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم، على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».

ويقود الدولى المصرى محمد صلاح هجوم ليفربول، بحثًا عن النقاط الثلاث والعودة لصدارة جدول البريميرليج، كما يبحث الفرعون عن هز الشباك للمرة الأولى منذ 8 مباريات.

وجاء التشكيل كالتالى:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون.

الوسط: فينالدوم، فابينيو، كيتا.

الهجوم: صلاح، مانى، فيرمينو.

ويجلس على دكة البدلاء: مينوليه، لوفرين، ميلنر، هيندرسون، مورينو، شاكيري، أوريجي.