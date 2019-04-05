الدوري الألماني يحقق أعلى معدل تهديفي بين الدوريات الأوروبية الكبرى

اسماء السيد - حقق الدوري الالماني تفوقاً تهديفياً واضحاً وتصدر ترتيب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بأعلى معدل تهديفي خلال منافسات الموسم الجاري (2018-2019) متقدماً بذلك على الدوري الإنكليزي والإيطالي والإسباني والفرنسي .

وبحسب ما كشفته ارقام موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات، فإن مباريات الدوري الألماني سجلت معدلاً تهديفياً بلغ 3.12 اهداف في المباراة الواحدة ليكون بذلك الدوري الوحيد بين الدوريات الكبرى الذي يعرف تحقيق متوسط يفوق الثلاثة اهداف في المباراة، وهو المعدل الذي يعكس الفلسفة الهجومية التي تطغى على تكتيك مدربي الأندية الألمانية .

وشهدت مباريات الدوري الألماني تسجيل 755 هدفاً بعد مرور 27 جولة من البطولة، حيث يمتلك بايرن ميونيخ اقوى خط هجوم بين الأندية بإحرازه 69 هدفاً ، كما انه يملك اعلى فارق تهديفي والبالغ 41 هدفاً ، فيما يعتبر نادي نورمبرغ صاحب اضعف خط هجوم بتسجيله 22 هدفاً ، أما أدنى فارق تهديفي سلبي فهو مسجل بإسم نادي هانوفر بـواقع 38 هدفاً.

واحتل الدوري الإنكليزي المركز الثاني ، بعدما بلغ متوسط أهداف أنديته 2.84 هدف في المباراة الواحدة رغم ترسانة الهدافين الذين تمتلكهم فرق البطولة .

وسجلت الأندية الإنكليزية 1075 هدفاً بعد مرور 32 جولة من عمر البطولة ، حيث يمتلك مانشستر سيتي اقوى خط هجوم بتسجيله 81 هدفاً ، كما انه صاحب اعلى فارق تهديفي إيجابي بـ 60 هدفا ، بينما يعتبر هودرسفيلد اضعف الفرق هجومياً بواقع 18 هدفاً فقط ، أما نادي فولهام فهو صاحب أدنى فارق تهديفي سلبي بـ 46 هدفاً.

وحقق الدوري الايطالي ثالث افضل معدل تهديفي بواقع 2.69 هدف في المباراة الواحدة ، وهو معدل يعتبر جيداً بالمقارنة مع طبيعة التكتيك الذي يطغى على أسلوب المدربين في البطولة ، حيث يفضلون النهج الدفاعي اكثر من الهجومي.

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هذا وسجلت الأندية الإيطالية 762 هدفاً بعد مرور ثلاثين جولة ، حيث يمتلك يوفنتوس أقوى خط هجوم في البطولة بعدما سجل 62 هدفاً ، إضافة لإمتلاكه أعلى فارق تهديفي إيجابي يبلغ 43 هدفاً ، في المقابل يعتبر ناديا فروزينوني و فيرونا اضعف خط هجوم في البطولة بتسجيلهما 21 هدفاً فقط ، أما نادي فيرونا فهو صاحب أدنى فارق تهديفي سلبي بواقع 36 هدفاً.

وفي المركز الرابع تواجد الدوري الإسباني بعدما سجلت أنديته معدلاً تهديفياً بلغ 2.57 هدف ، في ظل وجود فوارق شاسعة بين فرق المقدمة برشلونة و ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبقية الأندية.

وأحرزت الأندية الإسبانية 753 هدفاً بعد مرور ثلاثين جولة من عمر البطولة ، تصدر خلالها برشلونة الأندية الأقوى هجوماً بتسجيله 79 هدفاً ، كما أنه يملك في رصيده افضل فارق تهديفي إيجابي بواقع 48 هدفاً ، فيما يعتبر نادي بلد الوليد اضعف خط هجوم بـ 24 هدفاً فقط ، اما أضعف فارق سلبي فهو محتسب لنادي رايو فاليكانو بواقع 21 هدفاً.

وفي المركز الخامس تواجد الدوري الفرنسي بتسجيله معدلا تهديفيا بلغ 2.49 هدف في المباراة الواحدة ، بعدما أحرزت أنديته 736 هدفاً بمرور ثلاثين جولة .

ويمتلك باريس سان جيرمان اقوى خط هجوم بـ 87 هدفاً ، كما يمتلك أيضاً فارقاً تهديفياً إيجابياً الاعلى بين أندية البطولة بـ 71 هدفاً، بينما يُعد نادي غوينغامب صاحب أضعف خط هجومي بـ 19 هدفاً ، وصاحب ادنى فارق تهديفي سلبي بـ 32 هدفاً.