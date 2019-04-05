شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. أول فيديو للـ8 غرز فى رأس نجم الأهلى بعد 148 يوما على اعتداء تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور 148 يوما "21 أسبوعا" وتحديدا منذ الثامن من نوفمبر العام الماضى، مازالت كواليس خسارة الأهلى اللقب تنضح بكل ما هو جديد، حيث ينشر "سوبر كورة" فيديو خاص لنجم الأهلى هشام محمد لحظة علاجه بعد اعتداء جماهير الترجى التونسى على حافلة الفريق الأحمر فى تونس، إبان مباراة الإياب لنهائى دورى أبطال إفريقيا لمتابعة التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا.. Advertisements

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