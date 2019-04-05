شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر رد الأمن على استضافة مباراة صن داونز بالمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن النادى ينتظر رد الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب إفريقيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد المقاولون العرب.

وأضاف مرجان في تصريحات صحفية :" تقدمنا بطلب إلى الأمن لإقامة مباراة الإياب أمام صن داونز في المقاولون العرب، ونأمل في الحصول على الموافقة بإقامة المباراة عليه".

Advertisements

وتابع المدير التنفيذى للاهلى "الجهاز الفني هو من اختار ستاد المقاولون العرب لأن مساحته كبيرة، بعكس بتروسبورت فالأهلي يفصل مواجهة الفريق الإفريقية على أرضية ملعب متسعة".

وواصل "لن نخوض المباراة في ستاد السويس في حالة رفض الأمن إقامة المباراة بالمقاولون العرب، وسيكون برج العرب هو الملعب البديل".

وأتم حديثه "الاتحاد الإفريقي لا يحدد الملعب الذي تقام عليه المباريات وما تردد مؤخرا غير صحيح، فالنادي يحدد الملعب، ثم يخطر "كاف" به".