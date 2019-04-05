السنغال لـ"الخليج 365": اخبار الاهتمام بحسام حسن "كاذبة".. وجددنا عقد سيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى الاتحاد السنغالي لكرة القدم وجود أي مفاوضات في وقت سابق مع حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة السكندري من أجل الحصول على خدماته لتدريب الفريق في بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقال كارا تيون المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد السنغالي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "ما قيل بشأن وجود اهتمام بحسام حسن من أجل الحصول على خدماته عار تمامًا عن الصحة."

وصرح حسام حسن عقب خسارة فريقه الأربعاء الماضي أمام الزمالك بأنه سيحصل على تصريح من رئيس مجلس إدارة ناديه من أجل الكشف عن تسجيلات تؤكد تدخل شخص بارز في اتحاد الكرة لاقناع الاتحاد السنغالي بعدم التعاقد معه لتدريب الفريق في أمم إفريقيا.

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وتابع: "الإدارة التنفيذية لم تجر أي اتصال مع حسام حسن من أجل تدريب الفريق، كما أن فكرة التعاقد مع مدير فني جديد لم تكن مطروحة على طاول اتحاد الكرة من الأساس."

وأضاف: "الاتحاد قام بتجديد تعاقده مع المدير الفني أليو سيسيه مؤخرًا حتى 2022، وهذا يعني عدم وجود نية لرحيله من الأساس."

تأهل المنتخب السنغالي لأمم إفريقيا بعدما تصدر المجموعة الأولى وحقق أكبر عدد من النقاط في التصفيات بالكامل بعدما جمع 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات وتحقيق تعادل وحيد.