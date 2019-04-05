محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن الإدارة الحمراء تنتظر الموافقة الأمنية من أجل خوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صندوانز الجنوب إفريقي على ملعب المقاولون العرب.
وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب نظيره المصري بتوفير ملعب أخر بخلاف برج العرب لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، نظراً لسوء أرضية الملعب.
وأضاف مرجان في تصريحات صحفية:"ننتظر موافقة الأمن على إقامة مباراة الإياب أمام صنداونز على ملعب المقاولون العرب، وفي حالة الرفض، سنلعب في برج العرب".
يذكر أن ملعب الجيش في السويس، وملعب بتروسبورت في القاهرة، ضمن الملاعب المقترحة على النادي الأهلي لاستضافة مباراته الحاسمة أمام الفريق الجنوب إفريقي.
وأنهى مرجان:"لن نلعب في السويس أو بتروسبورت، الأمر يتعلق بأسباب فنية، حيث يرفض لاسارتي مواجهة الفرق الإفريقية في ملعب ضيقة المساحة، ويفضل الملاعب الواسعة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: ننتظر موافقة الأمن لمواجهة صندوانز في المقاولون.. ولن نلعب في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.