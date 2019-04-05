الأهلي: ننتظر موافقة الأمن لمواجهة صندوانز في المقاولون.. ولن نلعب في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن الإدارة الحمراء تنتظر الموافقة الأمنية من أجل خوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صندوانز الجنوب إفريقي على ملعب المقاولون العرب.

وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب نظيره المصري بتوفير ملعب أخر بخلاف برج العرب لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، نظراً لسوء أرضية الملعب.

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وأضاف مرجان في تصريحات صحفية:"ننتظر موافقة الأمن على إقامة مباراة الإياب أمام صنداونز على ملعب المقاولون العرب، وفي حالة الرفض، سنلعب في برج العرب".

يذكر أن ملعب الجيش في السويس، وملعب بتروسبورت في القاهرة، ضمن الملاعب المقترحة على النادي الأهلي لاستضافة مباراته الحاسمة أمام الفريق الجنوب إفريقي.

وأنهى مرجان:"لن نلعب في السويس أو بتروسبورت، الأمر يتعلق بأسباب فنية، حيث يرفض لاسارتي مواجهة الفرق الإفريقية في ملعب ضيقة المساحة، ويفضل الملاعب الواسعة".