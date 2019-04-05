مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي 4 تغييرات اضطرارية لجروس أمام حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر بالجهاز الفني للزمالك، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق سيُجري تغييرات اضطرارية على تشكيل الفريق في مباراته المرتقبة أمام حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء الأحد المقبل في المغرب.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة إلى أن ذلك يأتي في ظل الغيابات التي يعاني منها الزمالك؛ حيث سيغيب كلًا من التونسي فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد للإيقاف وحازم إمام للإصابة و كهربا وأيمن حفني وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وبحسب المصدر ذاته فقرر السويسري جروس الدفع بأحمد سيد زيزو في الجبهة اليسرى بدلاً من كهربا على أن يشارك إبراهيم حسن في الجبهة اليمنى ويشارك محمود عبد العزيز في خط الوسط بدلاً من فرجاني ساسي، كما سيعود محمود علاء لخط الدفاع.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 8 بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 9 نقاط فارق المواجهات المباشرة مع جورماهيا الغيني الذي حلّ وصيفًا.