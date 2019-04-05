بعد قليل.. ساوثهامبتون - ليفربول.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ساوثهامبتون وليفربول في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد، في المقابل يحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة. تشكيل ليفربول: أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فينالدوم - فابينيو - كيتا - صلاح - ماني - فيرمينو.

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