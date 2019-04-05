غوارديولا يحث روز على عدم الاعتزال بسبب العنصرية

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داني روز حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي داني روز ظهير توتنهام هوتسبير على عدم السماح للعنصرية بالانتصار ردا على خططه بشأن إنهاء مسيرته في كرة القدم. وقال روز لاعب منتخب انجلترا أمس الخميس إنه ربما يتعجل اعتزال اللعب لأنه لم يعد يحتمل العنصرية في المباريات والشعور بالاحباط بسبب رد فعل المسؤولين.

وكان روز ضمن عدة لاعبين انجليز تعرضوا لإهانات عنصرية خلال مباراة ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الشهر الماضي.

وقال غوارديولا الذي سيلتقي فريقه مع توتنهام في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء إن روز يجب أن يواصل اللعب وأن يستمر في مكافحة العنصرية.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "أفضل طريقة هي القتال ومكافحة هذا الموقف البغيض كما أنه لاعب رائع".

وأضاف "سأبلغه بذلك عندما أراه يوم الثلاثاء".

وأعادت الصيحات العنصرية في الجبل الأسود فتح باب الجدل بشأن اجراءات السلطات لعرقلة العنصرية وعدم كفايتها.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة هذا الشهر إن الحكام يجب أن يوقفوا المباريات عند تعرض اللاعبين لأي نوع من التمييز العنصري.

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