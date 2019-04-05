القادسية يهزم أحد بالأربعة #القادسيه_احد

جدة - عمرو شويل فاز القادسية على نظيره أحد 4-2، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

سجل موسى لاعب أحد بالدقيقة 9، قبل أن يتعادل بيسمارك للقادسية، كما نجح في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

Advertisements

في الشوط الثاني، سجل كامارا الهدف الثالث للقادسية، قبل أن يضيف ويليامز الهدف الرابع بالدقيقة 52.

اختتم أحد أهدافه في الدقيقة 70، بهدف جاء عن طريق صقر عطيف.

رصيد القادسية ارتفع إلى النقطة 27 بالمركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد أحد عند النقطة 15 بالمركز السادس عشر