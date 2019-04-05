الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | تعرف إلى مواجهات مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة في الدوري الإنجليزي

0 نشر
محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواجهات مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الدوري الإنجليزي من نهايته مع تبقي 6 مباريات فقط لفريقا الصدارة المتصارعين على اللقب وهما مانشسترسيتي وليفربول حيث يتصدر السيتي حامل اللقب البطولة بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق مباريات الجولة 33 اليوم والجمعة، وبالنظر إلى المباريات المتبقية نجد أن فريق قد يكون فرصته الأفضل إذا نظرنا إلى قوة المنافسين، كما أنه سيخوض أربع مباريات خارج أرضه واثنين على ملعبه بينما يخوض فريق ليفربول ثلاثة مباريات على أرضه ومثلهم خارج الأرض.

ويتبقى لفريق مانشستر سيتي مباريات كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، وبيرنيلي، وبرايتون خارج أرضه بينما يلعب مع توتنهام وليستر سيتي على ملى ملعبه، بينما يخوض فريق ليفربول مواجهات ، هيديرسفيلد تاون، ولفرهامبتون، في ملعبه ويخرج لمواجهة كلاً من ساوثهمبتون، كاردييف سيتي، ونيوكاسل يونايتد.

ويذكر أن السيتي يتصدر جدول البطولة برصيد 80 نقطة مقابل 79 لفريق ليفربول بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف إلى مواجهات مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا