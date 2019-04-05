الامارات | تعرف إلى مواجهات مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواجهات مانشستر سيتي وليفربول الحاسمة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الدوري الإنجليزي من نهايته مع تبقي 6 مباريات فقط لفريقا الصدارة المتصارعين على اللقب وهما مانشسترسيتي وليفربول حيث يتصدر السيتي حامل اللقب البطولة بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق مباريات الجولة 33 اليوم والجمعة، وبالنظر إلى المباريات المتبقية نجد أن فريق ليفربول قد يكون فرصته الأفضل إذا نظرنا إلى قوة المنافسين، كما أنه سيخوض أربع مباريات خارج أرضه واثنين على ملعبه بينما يخوض فريق ليفربول ثلاثة مباريات على أرضه ومثلهم خارج الأرض.

ويتبقى لفريق مانشستر سيتي مباريات كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، وبيرنيلي، وبرايتون خارج أرضه بينما يلعب مع توتنهام وليستر سيتي على ملى ملعبه، بينما يخوض فريق ليفربول مواجهات تشيلسي، هيديرسفيلد تاون، ولفرهامبتون، في ملعبه ويخرج لمواجهة كلاً من ساوثهمبتون، كاردييف سيتي، ونيوكاسل يونايتد.

ويذكر أن السيتي يتصدر جدول البطولة برصيد 80 نقطة مقابل 79 لفريق ليفربول بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.