شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يكشف موقفه من تجديد عقد «ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، موقفه من تجديد عقد نجم الفريق، الأرجنتينى ليونيل ميسي، الذي يرتبط بعقد مع «البلوجرانا» حتى صيف عام 2021.

وقال بارتوميو في حوار مع شبكة «إى إس بى إن» الأمريكية: «نريد تجديد عقد ليونيل ميسي فهو مازال صغيرا ولديه عامان متبقيان في عقده، وفى الأشهر القليلة المقبلة سنجلس معه مع أجل تمديد العقد، ونريد أن يكون عقدا يربطنا معه للأبد».

وأضاف: «نريد أن يكون لدى ميسي مسيرة طويلة للغاية في برشلونة حتى نتمكن من الاستمرار في الاستمتاع به، هو حطم كل الحدود والكل معجب بأدائه ويصفق له المشجعون في كل الملاعب».

وتابع: «ربما خلال ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، سيقول ميسى حسنا سأتوقف عن لعب كرة القدم، لذلك نحن نعد نادينا للمستقبل وفي فترة ما بعد ميسي، لأننا نرغب في أن نكون النادى الأفضل في ذلك الوقت وهي طريقة للعمل والاستثمار وأيضا للمخاطرة».

وواصل: «ميسي يفعل الكثير للنادي أكثر من أرض الملعب، وعلاقته ببرشلونة ستستمر إلى الأبد، نريد أن يكون ميسي دائما في برشلونة، سواء كان يلعب أو يرتبط بالنادي عندما يعتزل».

وأوضح: «ميسي دائما ما يقرر مصير المباريات لأنه الأفضل في العالم وهو يفعل ذلك في كل مباراة بالموسم، هو قائدنا والأفضل في عالم كرة القدم، ويلعب معنا ويفعل ذلك بشكل خيالي ولكن نعرف أنه سيأتي يوما ما ويعتزل».

واستطرد: «في بعض الأحيان أشرح لأعضاء النادي والمجلس أن ما نقوم به هو التعاقد مع لاعبين صغار السن من أجل الاستمرار في اللعب بعد حقبة ميسي».

وأتم: «يعرف ميسي قدراته جيدا وعقليته القوية، واليوم الذي سوف يقرر فيه الاعتزال سيكون هو عندما يشعر أنه لن يكون قادرا على تقديم أي شىء».

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وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن ميسي وضع شرطا جزائيا في عقده مع برشلونة بقيمة 700 مليون يورو، ولكن إدارة البارسا تريد أن يكون الشرط الجزائي في العقد الجديد هو مليار يورو.

من جهة أخرى، احتجزت الشرطة الأرجنتينية والد النجم الأرجنتيني، خورخي ميسي، لقيامه بدهس سائق دراجة نارية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن خورخي ميسي غادر قسم الشرطة الذي احتجز به بعدما لم يبدأ سائق الدراجة النارية أي إجراءات قانونية ضده.

ووقع الحادث مساء أمس الأول، في بلدة «روساريو»، عندما اصطدمت سيارة والد ميسي بسائق الدراجة النارية الشاب، الذي أصيب بجروح طفيفة فقط وتم نقله للمستشفى.

في سياق آخر، نجح برشلونة الإسبانى في الحصول على توقيع إليش موريبا لاعب فريق الشباب حتى يونيو 2022 وذلك بعدما حسم الصراع مع وكلائه الذين أنهوا الصفقة لصالح البلوجرانا.

ويبلغ موريبا من العمر 16 عاما ولم يكن قد وقع أي عقود احترافيه حيث كان يلعب في فريق الشباب ولكن إدارة برشلونة نجحت في حسم الصفقة مع وكلاء اللاعب خاصة أن هناك الكثير من الأندية ترغب في الحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن اللاعب الملقب ببوجبا الجديد هو من المواهب الواعدة التي كان يرغب برشلونة في توقيع عقود احتراف معها بأي وسيلة خاصة أن مانشستر سيتي الإنجليزي كان يترقب موقفه من أجل التوقيع معه.

وحرصت إدارة برشلونة متمثلة في بيب سيجورا المدير الرياضي للفريق، وإريك أبيدال السكرتير الفني، على التقاط الصورة التذكارية عقب التوقيع مع موريبا ليحسموا قضية كبيرة كانت تثير الإزعاج.

وأكدت تقارير صحفية سابقة أن وكلاء اللاعب يرغبون في الحصول على عمولة تقدر بمليوني يورو من أجل الموافقة على توقيع موريبا على عقوده الاحترافية الجديدة مع برشلونة.