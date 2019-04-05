شكرا لقرائتكم الفاتحة للفوز يا رجالة..5 لقطات تلخص آخر مران للأهلى ببريتوريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي وبداء الجهاز الفنى واللاعبين بقراءة الفاتحة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره، صن داونز، في الثالثة عصر غدٍ، السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، والمحدد لها على ملعب لوكاس موريبي، في بريتوريا، بجنوب إفريقيا.
شهد المران بعض التدريبات البدنية قبل أن يخضع اللاعبون لتدريبات خططية وتكتيكية، تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتحة للفوز يا رجالة..5 لقطات تلخص آخر مران للأهلى ببريتوريا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.