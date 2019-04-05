شكرا لقرائتكم الفاتحة للفوز يا رجالة..5 لقطات تلخص آخر مران للأهلى ببريتوريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي وبداء الجهاز الفنى واللاعبين بقراءة الفاتحة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره، صن داونز، في الثالثة عصر غدٍ، السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، والمحدد لها على ملعب لوكاس موريبي، في بريتوريا، بجنوب إفريقيا.

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شهد المران بعض التدريبات البدنية قبل أن يخضع اللاعبون لتدريبات خططية وتكتيكية، تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.