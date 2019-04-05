الزمالك يرصد مكافآت فورية للاعبي الفريق للفوز على حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، رصد مكافآت فورية للاعبي الفريق الأبيض لتحفيزهم للفوز على حسنية أغادير المغربي.
ويواجه الزمالك نظيره حسنية أغادير، في لقاء مقرر له الأحد المقبل، بذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.
وتأتي المكافأة التي رصدها مجلس إدارة الزمالك بخلاف المكافأة التي تنص عليها لائحة النادي الأبيض.
ويدخل الفريق الأبيض مواجهة حسنية أغادير المرتقبة برغبة في العودة بنتيجة مهمة بلقاء الذهاب، لتسهيل مهمة الإياب المقرر لها يوم 14 إبريل الجاري بملعب الجيش بالسويس.
ومن المقرر أن يؤدي فريق الزمالك مرانه الأول، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة كريستيان جروس المدير الفني للفريق.
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